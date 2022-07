Zeitzeichen

Die Verbrechen von Sarajevo und Srebrenica

Miloševićs Ziel war, Landstriche, in denen mehrheitlich Serben leben, in den inzwischen eigenständigen Staaten Kroatien, Bosnien und Kosovo zu einem großen Land Serbien vereinen. Die Anklage in Den Haag warf ihm später die gewaltsame Vertreibung von Kroaten und anderen Nicht-Serben aus Kroatien vor. Auch in Bosnien wurden Nicht-Serben von einem Landesteil in den anderen gejagt.

Hier geschehen die grausamsten Verbrechen, für die zwei Orte in besonderer Weise stehen: Sarajevo und Srebrenica. Sarjevo wurde 1.425 Tage lang belagert, Bewohnerinnen und Bewohner von bosnischen Serben wahllos erschossen. In Srebrenica wurden im Juli 1995 von bosnischen Serben 8.000 muslimische Männer und Jungen hingerichtet.

Staatliche Neuordnung auf dem Balkan

Auf Druck der internationalen Gemeinschaft wurde im November 1995 das Abkommen von Dayton geschlossen. Es sieht eine Neuordnung des Balkan vor. Bosnien wurde in drei Teile aufgeteilt, die bosnischen Serben erhielten eine eigene Republik. Übrig blieb Rest-Jugoslawien. Das Parlament dieses Rumpf-Staates wählte Slobodan Milošević ungeachtet der zahlreichen Kriegsverbrechen am 15. Juli 1997 zum Präsidenten.