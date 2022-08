Zeitzeichen

Königliche Wurzeln

"Im Denken der Thais symbolisiert und garantiert der König die kosmische Ordnung", erklärt Politikprofessor Marco Bünte von der Universität Erlangen-Nürnberg. "Er bringt durch seine moralische Integrität und Autorität und sein Charisma Ordnung in das Chaos des Irdischen."

Zu dieser Vorstellung passt die am 12. August 1932 in Bangkok geborene Diplomatentochter Sirikit ideal. Als Urenkelin des thailändischen Königs Chulalongkorn ist sie entfernt verwandt mit dem viereinhalb Jahre älteren Bhumibol. Die beiden lernen sich 1947 in Paris kennen. Im Jahr zuvor ist Bhumibol zum Anwärter auf den Königsthron geworden - nach dem überraschenden Tod seines älteren Bruders Ananda.

Karitativ engagiert

Nach der Hochzeit und der Krönung in Bangkok im Frühjahr 1950 geht das Paar zurück in die Schweiz, wo Bhumibol sein Studium abschließen soll. Sirikit steigt in dieser Zeit auf Bällen und Empfängen zum Liebling des internationalen Jetsets auf. Im April 1951 wird die erste Tochter geboren, im Dezember nimmt Bhumibol in Thailand seine Amtsgeschäfte auf.