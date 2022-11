ZeitZeichen

Die vermeintlich gute alte Zeit, das spätviktorianische England der 1880er-Jahre, ist die Kinderstube von Sherlock Holmes. Sein Schöpfer: der junge schottische Arzt Arthur Conan Doyle. Um 1885 herum sitzt er in seiner Praxis in Southsea bei Portsmouth und langweilt sich. Zwei Jahre hat er als Schiffsarzt Reisen nach Afrika und in die Antarktis unternommen, jetzt bleiben die Patienten aus. So frönt Doyle seiner großen Leidenschaft: dem Schreiben.