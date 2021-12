Zeitzeichen

Schornsteine sind brandgefährlich, wenn sich nicht gereinigt werden. An den Innenwänden setzt sich Ruß ab. Die teerähnliche, glänzende Schicht ist leicht entzündbar. Ein Feuer in der Esse misst schnell um die 1.500 Grad. Wenn dann der Funke überspringt, brennt das Haus, der Straßenzug, die Stadt - wie in der Antike in Rom, im elften Jahrhundert in Bremen und 1666 in London.