Zeitzeichen

Europäischer Blick auf Afrika

Schnell gilt Schomburgk als der deutsche Tierexperte und Afrikaspezialist seiner Zeit. Seine Filme zeigt er auf Vortragsreisen in Europa und löst damit eine große Afrika-Begeisterung aus. Schomburgk prägt so entscheidend das europäische Bild von Afrika zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Das Geld für seine Afrika-Reisen verdient er sich mit Spielfilmen, die in Deutschland gedreht, aber mit Material aus Afrika unterlegt werden. Die Geschichten sind oft - typisch für diese Zeit - rassistisch.

Vom Elefantenjäger zum Tierschützer

In der späten Nazi-Zeit verschwinden seine Filme im Archiv. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, für die Widerstandsgruppe Canaris in Nordafrika gearbeitet haben. Erst nach dem Krieg darf er wieder Vorträge halten und in Afrika filmen.

Sein eigener Blick auf den Kontinent wandelt sich nach und nach, bleibt aber durch die Kolonialzeit geprägt. Aus dem früheren Elefantenjäger wird ein Tierschützer, der sich für einen respektvolleren Umgang mit Afrika, seinen Menschen und ihren Kulturen einsetzt.

Hans Schomburgk stirbt am 27. Juli 1967 im Alter von 86 Jahren. Sein letzter Film heißt "Abschied von Afrika".

