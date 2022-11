ZeitZeichen

Er bringt eine Regelung ein, die das Gewerbe auf einen Block nördlich des French Quarters begrenzen soll. Neujahr 1889 tritt sie in Kraft. Wenig begeistert ist Sidney Story davon, dass das Viertel in Anlehnung an ihn Storyville genannt wird.

Kein Bordell ohne Musik

Die Musik ist im Storyville allgegenwärtig. In den billigeren Bordellen gibt es mechanische Klaviere, in die die Freier einen Vierteldollar einwerfen müssen, wenn sie Musik hören wollen.

In den besseren Etablissements gibt es einen Pianisten, den "Professor". Diese Pianisten beherrschen in der Regel ein breites Repertoire an populären Liedern, bekannten Operettenarien und den neuesten Ragtime-Stücken.

Karrierestart im Freudenhaus

Das luxuriöseste Bordell in Storyville ist die "Mahagony Hall" der Geschäftsfrau Lulu White. Sie stattet das Haus mit einem Spiegelsaal und fünfzehn Schlafzimmern aus, die alle ihr eigenes Bad mit warmem Wasser haben.

Jazz-Pianist Jelly Roll Morton (1925)

In Bordellen wie der Mahagony Hall beginnen viele Jazz-Pioniere wie Jelly Roll Morton (Klavier), Joseph King Oliver (Kornett) Freddie Keppard (Trompete) oder Edward Kid Ory (Posaune) ihre Karriere.

Storyville macht Prostitution kontrollierbar

Das Storyville-Viertel zeigt fast zwanzig Jahre lang eine praktikable Lösung, die Prostitution in New Orleans zu kontrollieren, die hygienischen Zustände sind deutlich besser als zuvor. Nach den Recherchen des Jazz-Historikers Al Rose geht die Zahl der Prostituierten in Storyville allein in den ersten zehn Jahren seit seiner Gründung von etwa 2.000 um mehr als die Hälfte zurück.

US-Marine als Sittenwächter