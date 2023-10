16.10.1978: Der größte Schaufelradbagger der Welt geht im Tagebau Hambach in Betrieb

WDR Zeitzeichen. . 13:48 Min. . Verfügbar bis 16.10.2099. WDR 5.

Markus Kosma (RWE)

Joachim Witzel (RWE)

Erich Erben (ehemaliger Bergbauingenieur)

Fabian Römer (Verein Schaufelradbagger)

Autorin: Martina Meißner

Redaktion: Christoph Tiegel und David Rother

Technik: Alexander Buske

Onlineproducerin: Vera Kettenbach

Der Schaufelradbagger 288 wird von 1975 bis 1978 in Oberzier/Kreis Düren gebaut. Von dort geht das Gerät in den Einsatz im Hambacher Braunkohletagebau. Vorlaufzeit sind zwei Jahre Planung bis die größte selbstfahrende Arbeitsmaschine der Welt in den Einsatz geht.Aber es gibt auch Proteste. Anwohner wehren sich gegen das Mammutgerät, das mit all seiner Kraft Natur und Kultur vernichtet. 2030 soll damit Schluss sein, der Kohleabbau beendet werden. Der 288 soll dann aber nicht verschrottet werden. Vielleicht findet er einen Parkplatz in einer in einer Art "Gnadenhof für Bagger", wie es ihn bereits in Sachsen-Anhalt gibt. In "Ferropolis" stehen auf einer aufgeschütteten Insel jede Menge kleinere Bagger nebeneinander und ziehen Jahr für Jahr rund 100.000 Besucher an.Weiterführende Links:Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Das ganze Zeitzeichen-Archiv gibt’s hier.