18.08.1994: Schadenersatz für heißen McDonald’s-Kaffee

Vincent Kästle (Jurist, Universität Frankfurt)

Das Unglück geschieht, als die 79-jährigeMilch und Zucker in ihren Kaffee geben will. Auf dem Parkplatz einer-Filiale verschüttet sie im Auto ihren gerade gekauften Kaffee. Die Folge: Verbrennungen dritten Grades, acht Tage Krankenhausaufenthalt, zwei Jahre medizinische Behandlung und Kosten von 20.000 Dollar.Fürist klar: Verantwortlich ist die Firma, denn die serviere ihren Kaffee deutlich heißer als marktüblich. Und warne außerdem nicht ausreichend vor dieser Gefahr. Und Liebeck ist nicht allein. Schon in über 700 anderen Fällen haben sich Kunden wegen Verbrennungen durch-Kaffee beschwert.Eine Geschworenen-sprichtSchadenersatz zu: 2.860.000 Dollar. Doch in der Berufung wird die Summe deutlich reduziert. Am Ende steht ein Vergleich, dessen Höhe nicht veröffentlicht wird. Bis heute funktioniert das-Schadenersatzrecht im Wesentlichen wie zu Stella Liebecks Zeiten.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Jana FischerRedaktion: Carolin Rückl, Sefa Suvak