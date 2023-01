ZeitZeichen

Als 1967 und 1968 die kambodschanische Landbevölkerung protestiert, schlägt Sihanouk die Bauernaufstände blutig nieder. Er macht für die Unruhen die Roten Khmer verantwortlich. Daraufhin gründen die vermutlich zu Unrecht Beschuldigten offiziell einen militärischen Flügel und beginnen am 17. Januar 1968 einen Guerillakampf gegen die Regierung Sihanouk. Sie wollen die Macht übernehmen.

Rote Khmer richten Schreckensherrschaft ein

Im März 1970 bringen innenpolitische Querelen die Roten Khmer ein Stück näher. Denn Sihanouk wird von einem anderen Prinzen und einem General gestürzt: Die beiden organisieren ein Misstrauensvotum im Parlament, während Sihanouk im Ausland ist. Doch Sihanouk will unbedingt zurück an die Macht. Dafür paktiert er auch mit den Roten Khmer. Er verkündet das Bündnis im Radio und ruft seine Landsleute auf, sich dem Kampf der Roten Khmer anzuschließen.

Will zurück an die Macht: Prinz Sihanouk

Die Roten Khmer werden so mächtig, dass sie am 17. April 1975 in der Hauptstadt Phnom Penh einmarschieren und in Kambodscha die Regierung übernehmen. Gemäß ihrer pseudo-kommunistischen Ideologie wollen sie eine Agrargesellschaft wiederherstellen. Städte werden innerhalb weniger Tage evakuiert. Bei Gewaltmärschen in ländliche Regionen sterben zehntausende Menschen. Familien werden auseinandergerissen, Kinder zur Arbeit gezwungen, Andersdenkende gefoltert und ermordet.

Völkermord an rund zwei Millionen Menschen

Nach Schätzungen des Völkermord-Dokumentationszentrums in Phnom Penh verlieren in den knapp vier Jahren, in denen das Pol-Pot-Regime herrscht, rund zwei Millionen Menschen ihr Leben. Sie sterben an Hunger, Krankheiten, Überarbeitung, Folter und Mord. Sihanouk erklärt später, er sei in seinem Palast "vollkommen isoliert" gewesen und habe von der Brutalität der Roten Khmer nichts mitbekommen.

"Bruder Nummer eins": Pol Pot

1979 nehmen vietnamesische Truppen Kambodscha ein und installieren eine Marionettenregierung. Die Roten Khmer kämpfen noch jahrelang im Untergrund weiter. Erst 1991 schließen die verfeindeten Bürgerkriegsparteien Frieden. 2006 beginnt ein internationales Tribunal, die Verbrechen der Roten Khmer aufzuarbeiten. Doch viele der Verantwortlichen sind schon tot. Das Gericht spricht nur vier Schuldurteile gegen frühere Kader. Pol Pot bleibt ohne Strafe, er ist bereits 1998 gestorben.

