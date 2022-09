Das prägt Pianos Schaffen. Er fängt das Tageslicht ein und flutet mit ihm Räume. Es gelingt ihm, tonnenschwere Gebäude federleicht aussehen zu lassen. So wie das Centro Botín im spanischen Santander: Das Kulturzentrum scheint über dem Atlantik zu schweben. "In einem Museum ist das Licht besonders wichtig" , so Piano. "Vor allem, dass das Licht von oben kommt." Es diene dazu, die Kunstwerke zu umfließen. "Seitliches Licht blendet."

Nicht nur Museen

Piano gestaltet unter anderem den Pavillon des Kimbell Art Museum in Forth Worth, den Cy Twombly Pavillon in Houston und das Zentrum Paul Klee in Bern. Aber Piano beschäftigt sich nicht nur mit Museen. Er baut nach der Wende auch einen Teil des Potsdamer Platzes in Berlin neu.

Von ihm stammt zudem der höchste Wolkenkratzer Europas: The Shard in London. Er hat außerdem das New York Times Building geschaffen, das Wissenschaftsmuseum NEMO in Amsterdam, ein Fußballstadion in Italien und ein Flughafenterminal in Osaka.

Noch immer beschäftigt

Ersatz für die eingestürzte Morandi-Brücke in Genua

Als 2018 in Genua die Morandi-Brücke einstürzt und 43 Menschen sterben, baut der damals 81-jährige Architekt die Brücke in weniger als zwei Jahren wieder auf - ohne dafür ein Honorar zu verlangen. Renzo Piano könnte sich zur Ruhe setzen, als passionierter Segler auf dem Wasser unterwegs sein und sein Team arbeiten lassen. Doch das will er nicht.

"Wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, geht es nicht mehr darum, was man alles gemacht hat, sondern darum, was noch zu tun ist und was man bisher noch nicht getan hat." Renzo Piano, Architekt

Autorin des Hörfunkbeitrags: Andrea Klasen

Redaktion: Gesa Rünker

Programmtipps:

ZeitZeichen auf WDR 5 (9.45 Uhr) und WDR 3 (17.45 Uhr) erinnert am 14. September 2022 an Renzo Piano. Das ZeitZeichen gibt es auch als Podcast.

ZeitZeichen am 15.09.2022: Vor 25 Jahren: Die Domain "google.com" wird registriert