ZeitZeichen

Als Kleinkind in ein fremdes Land

Renés Eltern Stanislaw und Anna sind jüdische Einwanderer aus Polen und der Ukraine. Kurz nach der Geburt des jüngeren Sohns nimmt der Vater einen Job in einem wieder neuen Land an – als Chemieingenieur in Buenos Aires. Der kleine René ist erst zwei Jahre alt und nimmt das fremde Land schnell als seine Heimat an.

Buchhaltung und die Liebe zum Zeichnen

1943 macht Goscinny als Klassenbester sein Abitur. Kurz darauf stirbt sein Vater. Der 17-jährige René muss den erstbesten Job annehmen, um Geld für die Familie zu verdienen. Er arbeitet in der Buchhaltung einer Kautschukfabrik. Und neben dem eher ungeliebten Job zeichnet er leidenschaftlich gerne.

Flucht in den Humor und die Zeichnungen

Der junge René flüchtet sich in den Humor und seine Zeichnungen. Als der Kautschukhersteller pleitegeht, sieht Goscinny das als Chance, seine Liebe zum Gemalten erstmals beruflich zu nutzen.

"In Buenos Aires habe ich als Zeichner in einer Werbeagentur angefangen. Dort habe ich meine erste professionelle Zeichnung angefertigt. Es handelte sich um das Etikett für eine Olivenölflasche. Olivenöl ist sehr beliebt in Argentinien. Ich habe ein Etikett mit Oliven und solchen Dingen vorbereitet, sehr allegorisch. Aber der Kunde hat es nicht akzeptiert. Er wollte, dass ich eine nackte Frau darauf male." René Goscinny

Nur ein mittelmäßiger Zeichner

René Goscinny lernt den Verleger Georges Troisfontaines kennen, der in Brüssel eine Agentur hat. Goscinnys Arbeitsproben begeistern Troisfontaines mit ihrem Humor. Da ist nur ein Haken:

Bei den Comics der Zeit stammen Text und Bild normalerweise aus einer Feder. Doch Goscinnys Zeichnungen sind nur mittelmäßig. Trotzdem bekommt er eine Anstellung in Troisfontaines' neuem Pariser Büro.

Goscinny und Uderzo finden sich

Rene Goscinny (rechts) und Albert Uderzo, 1970

Wie es der Zufall will, fängt dort gleich zeitgleich ein schlaksiger Italo-Franzose an, der lieber zeichnet, als Geschichten zu schreiben: Albert Uderzo. Dieses Duo wird die Comic-Welt verändern.

Doch das muss erst einmal warten: Die Agentur "World Press Agency" fabriziert Comics und Illustrationen am Fließband und ist nicht wählerisch bei ihren Aufträgen. Die erste Zusammenarbeit von Uderzo und Goscinny ist eine Ratgeberkolumne für ein Frauenmagazin.

Lucky Luke und der kleine Nick

Lucky Luke und sein Pferd Jolly Jumper

Goscinny arbeitet aber nicht nur mit Uderzo zusammen. Aus New Yorker Zeiten kennt er den belgischen Zeichner Morris – und der bittet ihn, Texte für seinen erfolgreichen Wildwest-Comic zu zeichnen.

"Lucky Luke, einsamer Cowboy!" "Und vermutlich völlig wundgeritten, Mister Luke!" Originalzitat aus Lucy Luke

Und mit dem Zeichner Jean-Jacques Sempé entwickelt er "Le petit Nicholas", in Deutschland bekannt als "Der kleine Nick". Mit seinem Arbeitgeber Troisfontaines allerdings zerstreitet sich Goscinny.