Zeitzeichen

23. August 1941 - Emil Nolde aus NS-Reichskammer ausgeschlossen

Nirgends ist es so schön wie in der Heimat. Davon ist Emil Nolde überzeugt. " Selbst bin ich der Meinung, dass meine Kunst trotz Reisen überall hin, tief im Heimatboden wurzelt, in einem schmalen Lande, hier zwischen den beiden Meeren ", wird er selbst einmal notieren. Und will die Schönheit um jeden Preis verteidigen.