Zeitzeichen

Den Mauerfall auf der Bornholmer Straße gefeiert

Als in Berlin am 9. November 1989 die Mauer fällt, feiert Familie Hildebrandt gerade den 18. Geburtstag ihres Sohnes. Später erzählt Regine Hildebrandt: "Und dann haben wir natürlich alle wieder aus dem Bett geholt und sind zur Bornholmer Straße hin, Himmel und Menschen da, und wir sind also da in dem Gewühle rüber, die Kinder haben wir überhaupt nicht mehr wieder gefunden, das war ohne Ausweis, ohne alles, gingen die Massen über die Bornholmer Straße, und es war fantastisch. Fantastisch. Fantastisch."