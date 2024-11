07.11.1889: Deutsche Plankton-Expedition kehrt zurück

WDR Zeitzeichen. . 13:19 Min. . Verfügbar bis 08.11.2099. WDR 5.

was Hensens erste Studien mit einem einzelnen Fisch, dem Goldbutt, zu tun haben,

warum Plankton für die Nahrungskette im Ozean so wichtig ist und sogar das Weltklima beeinflusst,

was die Forschungsteilnehmer der Expedition alles mitnehmen müssen, darunter nicht nur Messgeräte, sondern auch einen Marinemaler,

warum es besonders in kalten Meeresgebieten viel mehr Plankton gibt als in wärmeren Gewässern,

und welche Rolle neue Technologien wie DNA-Analysen und Satellitendaten heute in der Planktonforschung spielen.

Dr. Meike Vogt, Senior Researcher und Klimawissenschaftlerin an der ETH Zürich.

Im Jahr 1889 bricht der Kieler Biologe Victor Hensen zu einer außergewöhnlichen Reise auf. Er will erforschen, was wir heute unter dem Namen Plankton kennen: die winzigen, oft unsichtbaren Bewohner des Meeres. An Bord des Dampfers "National" und unterstützt von einem Team aus Zoologen, Botanikern und sogar einem Marinemaler startet Hensen die erste große Planktonexpedition in den Nordatlantik.An über 120 Stellen nehmen die Forscher Proben und entdecken unzählige Organismen, vom mikroskopischen Phytoplankton bis hin zu Quallen. Dabei entdecken die Forscher hunderte von neuen Arten – so viele, dass die gesammelten Proben noch Jahrzehnte lang analysiert werden.Hensens Ziel ist es, das Plankton systematisch zu erfassen, um dessen Bedeutung für das Leben im Meer zu verstehen. Eigens von ihm entwickelte, spezielle Netze werden dafür vertikal durchs Wasser gezogen – ein Verfahren, das uns auch heute noch in der Meeresforschung dient.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Murat KayiRedaktion: Frank Zirpins