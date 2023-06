ZeitZeichen

Der Auftrag der neu entstandenen Deutschen Nationalbibliothek ( DNB ) lautet, sämtliche in Deutschland veröffentlichten Medien in Schrift, Bild und Ton zu sammeln. Das Deutsche Musikarchiv übernimmt – verkürzt gesagt – den musikalischen Teil dieses Auftrags. Das DMA , das 1970 in West-Berlin entstanden ist, hat seinen Sitz seit 2010 in Leipzig, in einem Erweiterungsbau der DNB .

Von der Schellackplatte bis zur CD