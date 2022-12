ZeitZeichen

Aus Reddings Kehle klingt Soulmusik wie eine Erweckung, ein Aufbruch in eine neue Zeit. Bob Weir, Rhythmusgitarrist bei den Grateful Dead, wird später sagen, er habe an diesem Abend in Monterey Gott persönlich auf der Bühne gesehen.

Seit dieser Performance gilt der kantige Südstaatler mit der raumgreifenden Stimme endgültig als König des Soul, ohne Otis Redding fehlt dem Soul die Seele.

Drummer bei Little Richard

Redding wird am 9. September 1941 in Dawson, Georgia, geboren. Durch seinen Vater, der sich neben seinem Job bei der US -Army als Kirchenprediger versucht, kommt er mit der Gospelmusik in Kontakt.

Bereits 1958 wird Otis Redding Schlagzeuger und Sänger in der Band von Little Richard. Bei dem kleinen, später legendär werdenden Soul-Label Stax Records in Memphis hat er mit "These Arms of Mine" seinen ersten Rhythm-and-Blues-Hit. Danach wird er zum einflussreichsten Soulsänger der sechziger Jahre.