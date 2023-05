ZeitZeichen

So wie die Händler in Antwerpen und Amsterdam ihren Wohlstand lieben, so hassen sie die spanischen Steuereintreiber - zumal Madrid ihnen die Selbständigkeit nehmen will. Sieben niederländische Provinzen, angeführt von Holland, schließen sich zu den Generalstaaten zusammen und kündigen im so genannten Unabhängigkeitsplakat von 1581 ihrem König in Madrid.

Gewürzhandel mit Asien

Weil sie mit Spanien und Portugal fortan keinen Handel mehr treiben können, suchen sie sich neben ihrem Kerngeschäft in Nord- und Ostsee eine Nische, in der sich besonders hohe Profite erzielen lassen. Der niederländischen Ostindien-Kompanie gelingt es, den Fernhandel mit Asien auf dem Seeweg zu kontrollieren. Dabei übernehmen die Niederlande auch immer mehr den innerasiatischen Handel. Auch den Sklavenhandel entdecken sie als profitables Geschäft.

Schlacht bei Gibraltar

Spanien besitzt zu der Zeit zwar die stärkste Landarmee Europas. Das Imperium hat aber einen entscheidenden Nachteil: Das Reich ist dauernd pleite. Die Spanier überschätzen zudem ihre Kräfte, als sie sich in den Dreißigjährigen Krieg um die Vorherrschaft in Deutschland einmischen.