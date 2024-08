22.08.2004: Das Munch-Gemälde "Der Schrei" wird in Oslo gestohlen

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 23.08.2099. WDR 5.

Wie viele Versionen des "Schrei" Edvard Munch gemalt hat und welche 2004 gestohlen wird,

welche lange Entstehungsgeschichte der "Schrei" hat,

wie eine Notiz auf der Rückseite der ersten Version des Bildes lautet,

warum der Raub des "Schrei" mit einem anderen spektakulären Verbrechen in Beziehung steht,

wo das sichergestellte Werk heute zu sehen ist.

Nils Ohlsen (Kunsthistoriker, Direktor des Kunstmuseums in Lillehammer)

Ortrud Westheider, Michael Philipp, Daniel Zamani: Munch - Lebenslandschaft. Potsdam 2023

Es ist ein Sonntagmorgen im August, als die beiden bewaffneten Männer in den Saal des Osloer Museums stürmen, in dem "Der Schrei" und die "Madonna" von Edvard Munch hängen. Die Besucher - Touristen - die sich darauf gefreut hatten, zwei Meisterwerke im Original zu sehen, finden sich in einem Albtraum wieder. Sie werden mit vorgehaltener Waffe zu Boden gezwungen.Wenige Stunden später findet die Polizei einen kaputten Bilderrahmen und das Fluchtauto. Von den Tätern keine Spur, aber jede Menge Fragen: Warum stahlen sie zwei so berühmte Gemälde? Verkaufen lassen sich solche Werke nicht. Einzig Lösegeld kann man damit erpressen. Aber wofür? Oder für wen?Die Bilder kann die Polizei erst zwei Jahre nach dem Raub sicherstellen. "Der Schrei", den Munch auf Pappe gemalt hatte, ist in keinem guten Zustand. Zwei Jahre dauert die Restaurierung. 2008 kann das berühmte Bild erstmals wieder ausgestellt werden. Der Raub des "Schrei" hat ein Umdenken in Sachen Sicherheitskonzept in Museen bewirkt.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Andrea KlasenRedaktion: Carolin Rückl und Sefa SuvakTechnik: Sascha Schiemann