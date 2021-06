28. Juni 1901 - Geburtstag von Ökonom Alfred Müller-Armack

Wie ein Wanderprediger durch die Westzone

Den Begriff benutzt Müller-Armack zum ersten Mal in seinem 1947 erschienen Buch "Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft". Der Religionsoziologe und Ökonom, der in Köln und Münster gelehrt hat, beschreibt darin ein Modell, das eine " sinnvolle Verbindung einer aktiven, sozialen Wirtschaftspolitik mit einer Marktwirtschaft " ermöglichen soll. Mit dieser Idee geht er auf Tour. " Er ist wie ein Wanderprediger durch die Westzone gezogen, um dort in Fachkreisen für das Konzept zu werben ", erinnert sich ein Weggefährte.

Denn Müller-Armack gilt als freundlich und zurückhaltend, er ist aber auch zäh. Mit Erfolg: Ludwig Erhard, Ökonom wie er, macht ihn noch vor der Währungsreform zum Berater - und spricht wenig später selbst zum ersten Mal von der "Sozialen Marktwirtschaft".