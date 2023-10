07.10.1993: Toni Morrison - erster Nobelpreis für Schwarze Literatur

WDR Zeitzeichen. . 14:43 Min. . Verfügbar bis 07.10.2099. WDR 5.

Warum aus Chloe Ardelia Wofford später Toni Morrison wurde

Wie mit Geister- und Gruselgeschichten alles begann

Wie Toni Morrison zum Sprachrohr der Afroamerikaner wurde

Was der Gesang ihrer Mutter damit zu tun hatte

Tanja Handels, dt . Übersetzerin von Toni Morrison (Rowohlt Verlag)

. Übersetzerin von Toni Morrison (Rowohlt Verlag) Toni Morrison: "Selbstachtung - Ausgewählte Essays" (2020)

DVD: Toni Morrison "The pieces I am" (2019)

Toni Morrison ist zwar keine zentrale Gestalt der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung in den 1960er Jahren, aber sie ist als Schriftstellerin Sprachrohr der Afroamerikaner. Sie schreibt über ihre Community, über Menschen, die unter Diskriminierung und Rassenhass leiden und unter den Nachwirkungen der Sklaverei. Als Autorin durchbricht sie die gängigen Muster eines "literarischen Rassismus": Die erfolgreichen, gefeierten Schriftsteller sind allesamt weiß und männlich. Und somit sind auch die Themen der Bücher weiß und männlich. Morrisons Hauptfiguren sind meist Afroamerikanerinnen. Sie beschreibt ihr Empfinden, ihren Blick auf das Leben und führt weiße Leser so in eine unbekannte Welt, die bis dahin niemand beschrieben hatte.Das Schicksal afroamerikanischer Kinder zieht sich durch ihr gesamtes literarisches Schaffen (wie etwa in "Menschenkind"). Auch afrikanische und afroamerikanische Mythen flicht Morrison immer wieder in ihre Texte mit ein ("Teerbaby"). Ihre poetische Kraft, die emotionale Tiefe ihrer Texte und das eindringliche Schildern menschlichen Scheiterns bringen ihr 1988 erst den Pulitzer-Preis ein und 1993 schließlich den Nobelpreis für Literatur.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Andrea KlasenRedaktion: Gesa RünkerOnlineproducer: Christoph Tiegel