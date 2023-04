ZeitZeichen

1965 bekommt die Sängerin einen Anruf aus New York. In Donizettis "Lucrezia Borgia" soll die noch unbekannte Caballé ohne eine Probe in der Titelrolle einspringen. Es wird für die 32-Jährige der internationale Durchbruch. Im selben Jahr debütiert sie an der Metropolitan Opera in New York als Margarethe in Gounods "Faust". Caballé ist häufig als Gast bei Festspielen. Ab 1971 tritt sie auch regelmäßig an der Hamburgischen Staatsoper auf.

Auch das Talkshow-Publikum ist begeistert

Auch abseits der Opernbühne gewinnt Montserrat Caballé an Popularität.

In Talkshows war sie wirklich auch ein Entertainer. Also da brauchte sie gar nicht zu singen, um das Publikum auf ihrer Seite zu haben. Der Opernstimmen-Experte Thomas Voigt

Im Herbst ihrer Karriere widmet Montserrat Caballé sich vermehrt der Musik ihrer Heimat. "Spanische Lieder, dann Zarzuelas. Damit hat sie die letzten Jahre ihrer Karriere bestritten, wo sie alles Mögliche, sagen wir mal, verwertet hat, was die Stimme noch hergab. Auch Pop Songs. Ihre bekannteste Aufnahme ist natürlich zur Olympiade in Barcelona der Song mit Freddie Mercury" , erklärt Thomas Voigt.

Ein Leben voller Herzlichkeit

Bis zu ihrem Lebensende zeigt Montserrat Caballé sich herzlich und immer voller Dankbarkeit. Am 6. Oktober 2018 stirbt sie mit 85 Jahren in ihrer Heimatstadt Barcelona. Zur Trauerfeier kommen unter anderem Königin Sofia, der spanische Regierungschef Pedro Sánchez und Startenor José Carreras.

