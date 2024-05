01.06.1769: Der Komponist Michail Glinka wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:45 Min. . Verfügbar bis 02.06.2099. WDR 5.

Berlioz

"Das Schönste, was mir je passiert ist, war sicherlich die Begegnung mit Berlioz."

von welchem berühmten Komponisten der junge Michail Glinka das Klavierspielen lernt,

wie Glinka seinen Freund Berlioz musikalisch einschätzt,

musikalisch einschätzt, was der Zar dem Komponisten für dessen erste Oper schenkt,

wie sich Franz Liszt und Modest Mussorgsky von Glinka inspieren lassen,

in welcher deutschen Stadt der Komponist stirbt.

Dorothea Redepenning (emeritierte Musik-Professorin, Universität Heidelberg)

Die Familie Glinka bringt mehrere Diplomaten, Dichter und Wissenschaftler hervor. Der berühmteste von ihnen aber ist Musiker: Michail Glinka. Er wird als zweites von 13 Kindern am 1. Juni 1804 nahe Smolensk im Westen Russlands geboren. Als Aristokratensohn erhält er eine umfassende Bildung.Im Frühjahr 1830 kommt Glinka nach Deutschland und reist von da aus vier Jahre lang in Europa umher. Dabei lernt er unter anderem die Komponisten Mendelssohn undkennen. Mit dem Franzosen freundet er sich an:Mit 30 Jahren kehrt Glinka nach Russland zurück und schreibt seine erste Oper "Ein Leben für den Zaren". Sie macht ihn schlagartig bekannt und begründet die Periode einer eigenständigen russischen Musik. Michail Glinka ist auch der Verfasser von Orchestermusik, Klaviermusik, Chorwerken und Liedern.