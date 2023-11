28.11.1983: Uraufführung der einzigen Oper des Komponisten Messiaen

WDR Zeitzeichen. . 14:34 Min. . Verfügbar bis 28.11.2099. WDR 5.

Olivier Messiaen

Messiaen

Messiaen

Messiaen

Saint François d'Assise

Warum Messiaen zu den wichtigsten französischen Komponisten des 20. Jahrhunderts zählt.

Wie er auf das Thema für seine erste und einzige Oper kam.

Was Messiaen anders macht als andere Komponisten seiner Zeit.

Warum "Saint François d’Assise" keine traditionelle Oper ist.

Stefan Keym, Musikwissenschaftler (Leipzig)

Stefan Keym / Peter Jost (Hg.): Olivier Messiaen und die "Französische Tradition" (Köln 2013)

Peter Hill / Nigel Simeone: " Messiaen " Aus d. Engl. v. Birgit Irgang (Mainz 2007)

" Aus d. Engl. v. Birgit Irgang (Mainz 2007) Thomas Daniel Kämper / Dietrich Schlee (Hg.): "Olivier Messiaen. La Cité céleste - Das himmlische Jerusalem. Über Leben und Werk des französischen Komponisten." (Köln 1998)

Das Thema für seine erste und einzige Oper findetschnell: Franziskus soll es sein, weil er Christus ähnelt. Aber auch wegen seiner Beziehung zu den Vögeln. Denn Vögel sind für den passionierten Ornithologenein zentrales Thema in seinem gesamten Schaffen. So basiert auch bei seiner Oper etwa ein Drittel des gesamten Materials auf Vogelgesang-Imitationen.Acht Jahre braucht, um seine Oper abzuschließen. Sie schildert nur einzelne Episoden aus dem Leben des Heiligen Franziskus. Allenfalls sporadisch gibt es eine Handlung im engeren Sinne. Am 28. November 1983 erfolgt die Uraufführung im Palais Garnier der Pariser Oper. Das Echo ist gespalten, die ersten Aufführungen sind aber alle ausverkauft. Bei späteren Inszenierungen stellt sich dann heraus, dass die karge Handlung und die wenigen szenischen Vorgaben auch Chancen bieten.lässt in "" das Verhältnis von katholischem Weltbild und individuellem Schöpfertum bewusst in der Schwebe. Insofern ist diese Oper vor allem eines: ein faszinierendes Dokument des Widerstandes gegen einen von Oberflächlichkeit geprägten Zeitgeist.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Christoph VratzRedaktion: Gesa Rünker