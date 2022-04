Zeitzeichen

Als Max Maria von Weber 18 Jahre alt ist, ist das Eisenbahnwesen in Deutschland Zukunftstechnologie, etwas für Pioniere und Vordenker. Als Student legt Max Maria von Weber selbst die Lokomotivführer-Prüfung ab und fährt ein Jahr lang die Strecke von Berlin ins brandenburgische Jüterbog. Seine umfassende Ausbildung schließt er mit einer Reise nach England ab, ins Geburtsland der Industrialisierung.

Zahlreiche Erfindungen, die bis heute nachwirken

Zwischen 1846 und 1870 bringt er in Sachsen zahlreiche Innovationen auf den Weg, die bis heute nachwirken. So hat er etwa das Signal-und Telegraphenwesen vereinheitlicht. Auch der Schlagbaum, die gute alte Schranke an Bahnübergängen, ist seine Erfindung. Er entwickelt den Geschwindigkeitsmesser und meldete das Patent für einen Fahrtenschreiber an, wie man ihn heute noch in Lkw -Führerhäusern findet. Auch die rote Mütze des Bahnhofsvorstehers - Webermütze genannt - ist seine Erfindung.

Traumjob in den USA

Über zwei Jahrzehnte hinweg erwirbt sich Max Maria von Weber international einen Namen als Pionier des Eisenbahnwesens. 1870 geht er für fünf Jahre nach Wien, 1878 wird er ins preußische Handelsministerium berufen. Als er aber in Berlin ankommt, hat die Leitung des Ministeriums gewechselt. Eigentlich braucht man ihn nicht, schickt ihn deshalb ins Ausland, um Eisenbahnen und Verkehrswege anzuschauen - die scheinbare Sackgasse entpuppt sich als Traumjob für Weber.