06.03.1984: Todestag des Theologen Martin Niemöller

wie ein Leben zur Legende wird,

wie ein Leben zur Legende wird,

wieso der Theologe auf Adolf Hitler traf,

was ein U-Bahn-Schaffner mit Niemöllers Predigt zu tun hat,

wieso er die Geburt seines ersten Kindes verpasst,

warum Martin Niemöllers Grab leer ist.

Benjamin Ziemann, Martin Niemöller. Ein Leben in Opposition, München 2019.

Benjamin Ziemann, Historiker, University of Sheffield

Manfred Gallus, Technische Universität Berlin

Marion Gardei, Beauftragte für Erinnerungskultur

Vom protestantisch-nationalistischen Elternhaus, über den Militärdienst und das spätere Theologiestudium, hin zur politischen Opposition, zum Pazifismus und zum Widerstand gegen die atomare Aufrüstung. Es entsteht das Bild eines bewegten Lebensweges.Der 1892 geborene Martin Niemöller ist zunächst Anhänger der Nazis, wandelt sich aber zum entschiedenen Gegner. Wegen seines Widerstands gegen die Nationalsozialisten wird Niemöller 1937 verhaftet und inhaftiert. Sieben Jahre verbringt er in verschiedenen Konzentrationslagern, unter anderem in Dachau und Sachsenhausen.Als Ikone des deutschen Widerstands und des linken Protestantismus bekannt, werfen seine antisemitischen Ansichten vor 1933 und nach 1945 jedoch Fragen auf.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Uwe SchulzRedaktion: Gesa Rünker/Christoph Tiegel