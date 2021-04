Zeitzeichen

Mit diesem Outfit verschafft sich Lüpertz das Image eines etwas aus der Zeit gefallenen "Malerfürsten". Zweifellos ist er einer der wichtigsten Künstler seiner Generation.

Wegen Talentlosigkeit entlassen

Geboren wird Lüpertz am 25. April 1941 in Liberec (Reichenberg) in der Tschechoslowakei. 1948 übersiedelt er mit seiner Familie nach Rheydt bei Mönchengladbach. Die dort vom Vater betriebene Weberei geht schnell pleite, die Eltern können die Kosten für das Gymnasium ihres Sohnes nicht mehr zahlen. Mit 15 geht Lüpertz von zu Hause weg. Da ist ihm eigentlich schon klar, dass er Künstler werden will.

Zunächst malt Lüpertz Etiketten für Weinflaschen, wird aber wegen Talentlosigkeit entlassen. Mitte der 1950er Jahre arbeitet er als Kumpel unter Tage, später im Straßenbau. 1956 wird er Student an der Werkkunstschule in Krefeld, ein Semester lang ist er auch an der Kunstakademie Düsseldorf. Aber seine Bilder von Cowboys am Lagerfeuer kommen in Zeiten der Abstraktion nicht gut an. Eine Schlägerei führt schließlich zu seiner Entlassung.

Der einarmige Mozart

Aber Lüpertz arbeitet beharrlich an sich, hat Erfolg mit seinen Großformaten, die sich in neo-expressionistischer, farbintensiver Manier zum Teil in plakativen Symbolen wie Stahlhelm oder Adler mit der deutschen Geschichte befassen. 1986 kommt er als Professor an die Kunstakademie Düsseldorf zurück, zwei Jahre später wird er Rektor. Das bleibt er 20 Jahre lang. In dieser Zeit gewinnt er unter anderem A. R. Penck, Jannis Kounellis, Rosemarie Trockel, Jeff Wall, Albert Oehlen, Peter Doig und Tony Cragg als Lehrer.