Zeitzeichen

Schon als Kind liest die am 2. Juli 1882 geborene Bonaparte-Prinzessin begeistert die Schauergeschichten von Edgar Allan Poe, die sie in der Familienbibliothek findet. Die Bücher sind eine willkommene Abwechslung in ihrer behüteten, aber auch einsamen Kindheit.

Hochzeit mit dem griechischen Prinzen Georg

Ihre bürgerliche, aber sehr reiche Mutter stirbt nur einen Monat nach ihrer Geburt an Tuberkulose. Die mürrische und strenge "Bonaparte"-Großmutter bestimmt fortan über Marie, der unter anderem das Spielen untersagt wird. Trotz rabiater Zwänge erobert sich das intelligente Mädchen geistige Freiräume.

Mit 16 Jahren sorgt Marie Bonaparte für einen ersten Eklat: Sie verliebt sich in den korsischen Sekretär des Vaters, was als "nicht standesgemäß" empfunden wird. Zudem erpresst der Angestellte Marie mit ihren naiven Liebesbriefen. Danach realisiert die muntere Teenagerin allmählich, dass sie eine " begehrte Partie " für den europäischen Hochadel ist.

Homosexueller Ehemann trifft auf frigide Frau

Und sie macht dem Namen Bonaparte alle Ehre: Mit 25 Jahren heiratet sie standesgemäß Prinz Georg von Dänemark und Griechenland. Die Gazetten sind begeistert! Die Bonaparte-Prinzessin und reiche Erbin der Casinobesitzer von Monaco heiratet den Bruder des Königs von Griechenland.

Pflichtbewusst sorgt die junge Ehefrau bald für die nächste Adels-Generation. Die Zeugung der zwei Kinder soll indes wenig erfreulich gewesen sein. Prinz Georg ist homosexuell, Marie hält sich für frigide. Auch Affären bringen ihr nicht die erhoffte Lust.

Freundschaft mit Sigmund Freud

Marie Bonaparte: pflichtbewusste Prinzessin und mutige Autorin