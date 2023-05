ZeitZeichen

Ganz Paris ist auf den Beinen, als Thronfolger Franz II. heiratet. An der Seite des Prinzen zeigt sich seine junge, bildschöne Frau in einem diamantbesetzten Kleid – es ist die schottische Königin Maria Stuart. Zehn Jahre später reitet dieselbe Frau schmutzig, hungrig und erschöpft durch den Süden Schottlands. Ihre Flucht vor den eigenen Untertanen endet am 19. Mai 1568 in englischer Gefangenschaft.