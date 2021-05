Zeitzeichen

Mit Sechs die erste Auftragsarbeit

Geboren wird Mahler 1860 als Sohn eines jüdischen Schnapsbrenners und Gastwirts im böhmischen Kalischt. Schon als Kind brilliert er als Pianist. Mit 15 Jahren schafft er die Aufnahmeprüfung ans renommierte Wiener Konservatorium.

1880 wird Mahler Kapellmeister im Sommertheater in Bad Hall, 1891 erster Kapellmeister am Stadttheater Hamburg, wo er Tschaikowskis Oper "Eugen Onegin" in Deutschland erstaufführt. Von 1897 bis 1907 ist er erster Kapellmeister und Direktor der Wiener Hofoper.

Fast zehn Sinfonien

Mit seinem Motto " Tradition ist Schlamperei " will Mahler die Tonkunst erneuern, eckt aber vor allem an bei den Etablierten des Kunstbetriebs. So bleibt er selbst trotz seiner Karriere ein Außenseiter, der es niemandem recht machen kann, so sehr er sich auch aufreibt und ausbeutet für die Musik. Vor allem nicht der Musikkritik, die unbarmherzigen auch mit antisemitischen Ressentiments gegen ihn anschreibt.

Musikalisch setzt Mahler auf Komplexität. Das zeigt vor allem seine achte Sinfonie, die er 1901 mit Erfolg in München aufführt. Zwei Chöre nebst Kinderchor hat Mahler dafür vorgesehen, acht Solostimmen, eine Orgel. Es geht um Liebe, Tod und Schöpfertum.

Neun Sinfonien komponiert Mahler insgesamt, von der Zehnten schafft er zumindest ein Adagio. Wäre sie vollendet worden, hätte er sogar Beethoven übertrumpft.