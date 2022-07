Zeitzeichen

" Regenmassen ergossen sich vom Himmel, Gewässer brachen aus der Erde hervor, Flüsse zerstörten Dämme, so dass sie Äcker vernichteten, in Burgen, Städte, Dörfer und Kirchen eindrangen, Mauern und Türme umstießen, zahlreiche Menschen und Zugtiere ertränkten. " Das Magdalenenhochwasser wird von den Chronisten des Mittelalters ausführlich dokumentiert. Es erreicht am 22. Juli 1342 - dem Tag der Heiligen Maria Magdalena - an vielen Orten seinen Höhepunkt.