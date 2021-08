Zeitzeichen

Für jede Reise das richtige Gepäck

Louis Vuitton - der wohl bekannteste Koffermacher

Mit der Erfindung der Dampfmaschinen steigen die Reisenden in schnellere Eisenbahnen und Schiffe um. Louis Vuitton erkennt als einer der Ersten, dass Reisegepäck nun handlicher und stapelbar werden muss und eröffnet 1854 in Paris ein Geschäft für exklusive Taschen und Koffer.



Vuittons Devise: Für jede Reise das passende Gepäckstück. In seinen Werkstätten im Vorort der Hauptstadt Asnières fertigen seine Mitarbeiter nun flaches, handliches und widerstandsfähiges Reisegepäck.



Das Rahmengestell der Koffer besteht aus lange gelagertem Pappelholz, für die stabilen Deckel und Böden verwendet er exotische Hölzer, für die Leisten Buche. Das Holz wird mit Leinen bespannt, das mit Roggenmehl bestrichen wird, um die Kofferhaut zu imprägnieren.

Geschützt vor Fäulnis und Staub

Die gute Qualität der Gepäckstücke, die zudem noch elegant aussehen, spricht sich schnell herum. Könige, Maharadschas, wohlhabende Müßiggänger und Abenteurer kaufen bald schon bei Vuitton ein und lassen sich Sonderwünsche anfertigen.

Für Reisen in feucht-heiße Kolonien bietet Vuitton Gepäck aus Zink und Kampferholz an, das auch in diesem extremen Klima nicht fault. Wer lieber Wüsten durchquert, kann in der Pariser Manufaktur Koffer erwerben, die keinen Krümel Staub oder Sand hineinlassen.

Imitate so begehrt wie das Original

Louis Vuitton stirbt am 27. Februar 1892 in Asnières. Sohn Georges übernimmt die Geschäfte und entwickelt das berühmte Monogramm aus stilisierten Blüten und Sternen, die die verschlungenen Initialen LV umgeben. Um den zahlreichen Fälschern endlich den Garaus zu machen, lässt Vuitton das Monogramm gesetzlich schützen.

Seine Hoffnung geht nicht auf. Das Geschäft mit Imitaten blüht genauso lebhaft wie die Nachfrage nach den Originalen. Seit 1987 gehört Louis Vuitton zum französischen Luxuswarenkonzern LVMH. Die Sonderanfertigungen für zahlungskräftige Kunden werden wie jeher in den Werkstätten in Asnières hergestellt.