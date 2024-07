14.07.1879: Geburtstag des Küfers und Kriegstagebuchschreibers Louis Barthas

WDR Zeitzeichen. . 14:37 Min. . Verfügbar bis 15.07.2099. WDR 5.

Warum Infanterie-Korporal Louis Barthas das Vorgehen seiner Befehlshaber für barbarisch hält,

warum es sich bei Barthas trotz nur grundlegender Schulausbildung um einen belesenen Mann handelt,

woran er glaubt,

wie er den „Weihnachtsfrieden“ erlebt,

und was uns die Berichte über den tatsächlichen Alltag und Ablauf des Krieges erzählen.

Gerd Krumeich, Historiker

Stéphane Audoin-Rouzeau, Historiker und Co-Direktor des Historial de la Grande Guerre

Es ist Winter 1914/15, als Louis Barthas, ursprünglich ein einfacher Küfer aus dem sonnigen Südwesten Frankreichs, in den Schützengräben liegt und beginnt, seine Erlebnisse festzuhalten.Barthas ist kein typischer Soldat. Mit 35 Jahren, verheiratet und Vater von zwei Söhnen, wird er im August 1914 eingezogen. Als überzeugter Pazifist und Sozialist steht er dem Krieg kritisch gegenüber.In den Tagebüchern schreibt er über die brutalen Kämpfe, das harte Leben in den Schützengräben und die unmenschlichen Befehle der Vorgesetzten. Er reflektiert über die Sinnlosigkeit des Krieges, die Verzweiflung und Angst. Aber er berichtet auch von zwischenmenschlichen Begegnungen mit deutschen Soldaten, von Momenten der Menschlichkeit und seinen Visionen von Frieden und Brüderlichkeit.Barthas Erlebnisse, die er auf über 1.700 Seiten festhält, bleiben zunächst unbeachtet. Erst 1977, lange nach seinem Tod, werden sie veröffentlicht. Der unverfälschte Einblick in das Leben eines einfachen Soldaten im Ersten Weltkrieg wird zum Bestseller und Mahnmal - und hat auch heute nichts von seiner Aktualität verloren.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Sabine MannRedaktion: Christoph Tiegel/Frank ZirpinsTechnik: Annett Bastian