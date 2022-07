Zeitzeichen

Eine parallele Welt, in der sich unser bekannter Alltag mit magischen Elementen vermischt: Die Begeisterung für den Besensport Quidditch. Das durchbürokratisierte Zaubereiministerium. Die Klatschpresse des "Tagespropheten". Das Internat Hogwarts, in dem die Schlossgeister durch die Klassenräume schweben.

Der Weg ins Leben

Die Harry Potter-Saga - eine Geschichte, die durch Detailreichtum besticht. Die in den folgenden Bänden an Spannung und Tiefe gewinnt. Plötzlich erleben die Heranwachsenden nicht nur ihre erste Liebe, sondern auch den Tod.

Düstere Wesen treiben sich herum, denn der böse Zauberer Voldemort sammelt seine getreuen Todesser um sich um seine Schreckensherrschaft wieder zu errichten.

Die Autorin lässt sich Zeit

Die ersten Bände um den Stein der Weisen, die Kammer des Schreckens und den Gefangenen von Askaban werden schon aufmerksam betrachtet, erscheinen noch ohne den Hype der späteren Jahre, der dann von den Verfilmungen zusätzlich befeuert wird.

Der Wunsch nach Neuem aus der Potter-Welt ist groß. Doch JK Rowling lässt sich Zeit, ihre Saga zu einem Ende zu führen. Am Ende von Band sechs ist Schulleiter Albus Dumbledore tot.

Bücher gehen weg wie geschnitten Brot

Harry-Potter-Fans reißen sich in Berlin um die Originalausgaben

Zwei Jahre lang sollen Millionen Fans so in der Luft hängen? Als der letzte Harry Potter-Band am 21. Juli 2007 auf Englisch erscheint, im Oktober dann auf Deutsch, ist der Hype kaum noch zu übertreffen.

Mitten in der Nacht stehen zahllose junge Menschen vor den Buchläden in Großbritannien und in den USA. Sie warten auf den letzten Band von "Harry Potter". Als es den um Punkt Mitternacht zu kaufen gibt, verkaufen die Händler bis zu 15 Exemplare - pro Sekunde.

