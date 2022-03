Zeitzeichen

Um das Publikum mit seiner Gesellschaftskritik zu erreichen, setzt er auf Emotionalisierung: "Die dramatische Form ist die einzige, in welcher sich Mitleid und Furcht erzeugen lässt, wenigstens können in keiner anderen Form die Leidenschaften auf einem so hohen Grad erregt werden."

Außerordentlicher Beifall

Wie das Trauerspiel bei der Premiere am 13. März 1772 bei den Zuschauern ankommt, erlebt Lessing selbst nicht mit. Er schreibt an Eva König, seine spätere Frau: "Das Stück ist vorgestern in Braunschweig aufgeführt worden. Ich bin aber nicht bei der Aufführung gewesen." Er habe seit acht Tagen rasende Zahnschmerzen.