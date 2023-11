1778: Laura Bassi, erste Universitätsprofessorin Europas (Todesjahr)

WDR Zeitzeichen. . 13:22 Min. . Verfügbar bis 13.11.2099. WDR 5.

Warum der große Wissensdurst der kleinen Laura zunächst geheim bleiben musste

dass aus ihrer Ehe acht Kinder und ein Blitzableiter hervorgingen

wie Laura Bassi sich mit anderen hochrangigen Gelehrten vernetzte

Als 20-jährige gilt sie in ihrer Heimatstadt Bologna als exotisches Wunderwesen. Was, bitteschön, soll man mit so einer blitzgescheiten und bildungshungrigen Frau anfangen? - Da denken sich die Stadtherren: Vielleicht lässt sich aus der Existenz dieser jungen Ausnahme-Bürgerin Kapital schlagen? Vielleicht könnte Laura Bassi Bolognas alten Ruhm als Hochburg der Gelehrsamkeit zurückbringen?Es werden öffentliche Diskussionen veranstaltet, über naturwissenschaftliche und philosophische Thesen. Die junge Gelehrte beeindruckt in der geistigen Auseinandersetzung mit den klügsten Professoren Bolognas. Sie wird in die Bologneser Akademie aufgenommen. Sie erhält den Doktortitel und wird schließlich, im Fach Naturphilosophie, zur Universitätsprofessorin ernannt. Als erste Frau in Europa.Echte Gleichberechtigung mit den männlichen Lehrenden bedeutet das aber noch nicht...Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Maren GottschalkRedaktion: Matti HesseTechnik: Nico SöllnerOnlineproducer: Christoph Tiegel