07.11.1918: Kurt Eisner ruft den Freistaat Bayern aus

WDR Zeitzeichen. . 14:29 Min. . Verfügbar bis 07.11.2099. WDR 5.

USPD

USPD

Durch wen Kurt Eisner zu seiner politischen Haltung inspiriert wird.

Wie der Text des von ihm verfassten Revolutionsliedes lautet.

Was Thomas Mann über Eisner notiert.

Wer der Mörder von Kurt Eisner ist.

Bernhard Grau (Eisner-Biograf)

Im Herbst 1918 ist der Erste Weltkrieg für die Deutschen verloren. Die Monarchie ist am Ende, der Ruf der Revolution geht um. Kurt Eisner, Vorsitzender derin Bayern, zieht von Kaserne zu Kaserne und sammelt Getreue um sich. Am 7. November ruft er die Republik, den Freistaat Bayern, aus und beendet damit die Monarchie von König Ludwig III.Eisner wird am Tag darauf Ministerpräsident. Anstelle eines Parlaments wird der Provisorische Nationalrat einberufen. Eisners Ziel ist eine Räterepublik, in der alle Bevölkerungsteile für sie zuständige Räte, wie Betriebsräte oder Gemeinderäte, ernennen sollen. Er führt den Acht-Stunden-Arbeitstag und das Frauen-Wahlrecht ein.Bei der Wahl des Bayerischen Landtags im Januar erleiden dieund Eisner allerdings eine schwere Niederlage. Sie erreichen nicht einmal drei Prozent der Stimmen. Als er am 21. Februar 1919, dem Tag der konstituierenden Sitzung des Landtags, seinen Rücktritt verkünden will, wird Kurt Eisner auf dem Weg von einem rechtsextremen Attentäter erschossen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Thomas KlugRedaktion: Christoph Tiegel und Gesa RünkerTechnik: Holger Maerten