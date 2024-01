30.01.1649: Der englische König Karl I. wird hingerichtet

WDR Zeitzeichen. . 14:12 Min. . Verfügbar bis 30.01.2099. WDR 5.

welche persönlichen Eigenschaften König Karl I. kennzeichnen,

von welchem Maler sich der Herrscher vorteilhaft porträtieren lässt,

welche Rolle der Parlamentarier Oliver Cromwell in seinem Leben spielt,

wie viele Parlamentarier König Karls Todesurteil unterzeichnet,

weshalb die Englische Revolution heute weniger bekannt ist als die Französische.

Professor Ronald G. Asch (Historiker, Experte für die Geschichte Englands im 17. Jahrhundert)

Das englische Parlament verurteilt König Karl I. 1649 zum Tod durch das Schwert. Monty Python behauptet, die Tatsache, dass Karl der I. zu Beginn seiner Regierung 20 Zentimeter größer gewesen sei als an deren Ende, sei das Interessanteste, was man über ihn sagen könne. Witzig, aber falsch. Denn Karl I. markiert eine der spannendsten Episoden englischer Geschichte.Nach dem Tod der letzten Tudorkönigin Elisabeth I. regieren die Stuarts zum ersten Mal England, Schottland und Irland in Personalunion. Auf diese Weise hat Karl protestantische und katholische Untertanen und sitzt auch privat zwischen den Stühlen. Seine Frau Henrietta Maria, eine französische Königstochter, ist katholisch; sein Schwager Friedrich V. von der Pfalz ist Protestant.King Charles will die religiösen Gegensätze miteinander versöhnen, doch in einer Zeit, in der ganz Europa von einem verheerenden Glaubenskrieg verwüstet wird, kann das nicht gelingen. Außerdem fordert das englische Parlament politisches und religiöses Mitspracherecht.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Maren GottschalkRedaktion: Matti HesseTechnik: Sascha Schiemann