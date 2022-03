Zeitzeichen

Zur eigenen Karriere in der DDR äußert sich Gysi jedoch uneindeutig. Auf die Frage, ob es ein Fehler gewesen sei, 1956 den Posten von Walter Janka, dem Leiter des Aufbau-Verlages, zu übernehmen, antwortet Gysi: "Wenn ich es von heute aus sehe: ja." Janka musste ins Zuchthaus, weil ihm konterrevolutionäres Verhalten vorgeworfen wurde.

Dann schränkt Gysi ein: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht doch richtig gehandelt habe. Man muss die konkrete Situation sehen." Er habe für den Verlag Schlimmeres verhüten wollen.

In die KPD eingetreten

Geboren wird Klaus Gysi am 3. März 1912 in Neukölln. Sein Vater ist Arzt, die Mutter Buchhalterin. Er legt das Abitur an der Odenwaldschule in Darmstadt ab und studiert Volkswirtschaft in Frankfurt am Main, Paris und Berlin.

1931 tritt Gysi in die KPD ein. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten muss er die Uni verlassen, weil seine Mutter Jüdin ist. Er emigriert nach Cambridge und später nach Paris. 1940 ruft ihn seine Partei zurück nach Berlin: Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges leistet Gysi unter Lebensgefahr illegale politische Arbeit.

"Inoffizieller Mitarbeiter" der Stasi