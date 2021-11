Zeitzeichen

Geboren wird der Arztsohn am 20. November 1886 in Wien. Er studiert Zoologie in München und Wien. Zum Professor habilitiert er sich mit einer Schrift, die nachweist, dass Fische Farben sehen können. Das Argument: Es gibt Fische, die ihre Farbe wechseln können, um sich zu tarnen. Um sich dem jeweiligen Untergrund anpassen zu können, müssen die Fische ihn optisch auch wahrnehmen können.

Fische hören, Bienen sehen Farben

Von Frisch belegt auch, dass Fische hören können. Dafür pfeift er mit dem Mund, kurz bevor er seinen Zwergwels Xaferl im Aquarium füttert. Nach ein paar Tage reagiert Xaferl auf das Pfeifen, noch bevor es Futter gibt. Bahnbrechend sind auch von Frischs Untersuchungen über Bienen, die erstmals 1927 unter dem Titel "Aus dem Leben der Bienen" erscheinen.

"Es war damals die Meinung verbreitet, dass Insekten und alle wirbellosen Tiere total farbenblind wären" , sagt von Frisch später. Für ihn ist klar, dass bunte Blumen Bienen anlocken und deshalb Farben erkennen. Um das zu belegen, stellt der Forscher eine mit Zuckerwasser gefüllte Schale auf blaues Papier. Als er das Futter weglässt, landen die Bienen trotzdem an der leeren Schale.

Entdeckung der Tanzsprache

Von Frisch findet heraus, dass Bienen nicht nur Farben erkennen, sondern auch Formen und Düfte. Ebenso ist ihr Orientierungssinn stark ausgeprägt: Kommen Bienen erfolgreich von einem Suchflug zurück, teilt sie ihren Kolleginnen mit, wo sie fündig geworden ist. Das geschieht durch Tänze im Bienenstock. Damit werden Informationen zu Richtung und Entfernung der Futterquelle weiter gegeben.

Auf diese Weise finden die anderen Bienen auch eine bierdeckelgroße Zielfläche in zehn Kilometer Entfernung. Um ihnen Navigation zu erleichtern, haben die Kundschafterinnen zuvor das Zielgebiet mit einem Duftstoff markiert.