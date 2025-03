24.03.1905: Der Science-Fiction-Pionier Jules Verne stirbt in Amiens

WDR Zeitzeichen. . 14:48 Min. . Verfügbar bis 25.03.2099. WDR 5.

mit welchem Buch Jules Verne seinen literarischen Durchbruch hat,

wie umfassend sein Verleger Einfluss auf die Manuskripte nimmt,

auf wie vielen Karteikarten Verne seine Notizen festhält,

wie schwierig sich sein Privatleben gestaltet,

welches unveröffentlichte Werk mehr als 80 Jahre nach seinem Tod gefunden wird.

Bernhard Krauth (Schiffskapitän und Vorsitzender des deutschen Jules-Verne-Clubs)

Mit Jules Verne entsteht ein neues literarisches Genre: der naturwissenschaftliche Roman. Darin werden naturwissenschaftliche Fakten in Romanform dargestellt und für die Lesenden konsumierbar gemacht. Der Autor nimmt es mit den Fakten so genau wie möglich. Er informiert sich akribisch über die Entdeckungen und Erfindungen seiner Zeit.Er wird zum Technik-Visionär, indem er die Erfindungen plausibel weiterspinnt und zu Dingen kombiniert, die in späteren Jahrzehnten tatsächlich erfunden werden. Wie die "photographische Telegraphie", sprich: das Faxgerät oder das Bildtelefon. Doch Verne erkennt auch: Die Technik kann die Natur zerstören und in Kombination mit der menschlichen Überheblichkeit zur Gefahr werden.