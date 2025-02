04.02.1960: Der Musical-Komponist Jonathan Larson wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:46 Min. . Verfügbar bis 05.02.2099. WDR 5.

wie Jonathan Larson aufwächst und zur Musik kommt,

mit welchem selbstbewussten Spruch er sich auf Partys vorstellt,

was George Orwells Roman "1984" mit Larsons Musical "Superbia" zu tun hat,

warum er mit dem Titel "One Song Glory" eigentlich sein Testament schreibt,

unter welchen tragischen Umständen der Komponist stirbt.

Der 30. Geburtstag löst bei Jonathan Larson nur Frust aus. Seit Jahren läuft er mit seinen Kompositionen gegen Wände. Knapp sechs Jahre später, im Januar 1996, feiert das Werk Premiere, von dem er so lange geträumt hat: "Rent", ein Musical, das den Broadway erschüttert. Es verbindet existenzielle Probleme wie Aids, Gentrifizierung und Armut mit mitreißender Lebensfreude.Jonathan Larson gewinnt posthum den Pulitzer-Preis und bei den Tonys, den Oscars der Musical-Branche, erhält er die Auszeichnung für das beste Musical, das beste Buch und die beste Musik.Auch das autobiografische Vorgängerwerk "Tick, Tick ... Boom!“ wird wiederentdeckt und 2021 schließlich mit Andrew Garfield als Jonathan Larson verfilmt. Für die Hauptrolle bekommt Garfield eine Oscar-Nominierung.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Jana FischerRedaktion: David Rother