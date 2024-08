12.08.1974: Öffnung des Grabes des Polarforschers John Torrington

WDR Zeitzeichen. . 14:46 Min. . Verfügbar bis 13.08.2099. WDR 5.

Sir John Franklin

John Torrington

John Hartnell

William Braine

Franklin

John Torrington

warum die Suche nach einer Nordwest-Passage damals so wichtig ist,

welche Gründe gegen eine Bleivergiftung als Todesursache sprechen,

welche Rolle die Befüllung der Konservendosen spielen könnte,

was man heute über die Lage der beiden Schiffe weiss,

was das Packeis damit zu tun hat.

Arne Kertelhein (Historiker und Expeditionsleiter für Polarreisen)

Nico Tessin (Verband Metallverpackungen, Düsseldorf, Leiter technische Abteilung)

Owen Beattie, John Geiger: Der eisige Schlaf - Das Schicksal der Franklin-Expedition. München 1994

Sten Nadolny: Die Entdeckung der Langsamkeit. München 1983

Jennie R. Christensen et al.: Hartnells Zeitmaschine. Amsterdam 2017

Im Mai 1845 brichtmit 129 Seeleuten und zwei Schiffen von London auf, um endlich die Nordwest-Passage zu durchqueren. Alle früheren Expeditionen sind bei der Suche nach einem Seeweg vom Atlantik über den Nordpol in den Pazifik am Packeis gescheitert.Da die beiden Schiffe Verpflegung für drei Jahre an Bord haben, werden sie zunächst nicht vermisst. Erst 1848 schickt die englische Admiralität eine Suchexpedition los - ohne Erfolg. Weitere Expeditionen folgen. Erste Spuren werden schließlich 1850 in der Arktis gefunden: Überreste von Schiffsgegenständen, Kleiderfetzen und Konservendosen.Wenig später werden drei Grabsteine entdeckt. Darauf stehen die Namen vonund. Alle drei jungen Männer sind demnach 1846 gestorben, also wenige Monate nach dem Aufbruch der-Expedition. Warum?1984 später wollen kanadische Wissenschaftler die Frage beantworten. Sie bergen am 12. August zunächst die Überreste vonfür eine Autopsie. Sie glauben, die Todesursache gefunden zu haben: eine Bleivergiftung, hervorgerufen durch die Nahrung aus den bleiverlöteten Konserven. Doch das erweist sich später als nicht schlüssig.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Marfa HeimbachRedaktion: Frank ZirpinsTechnik: Sarah Fitzek