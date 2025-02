05.02.1840: Der Luftreifen-Erfinder John Dunlop wird geboren

WDR Zeitzeichen. . 14:41 Min. . Verfügbar bis 06.02.2099. WDR 5.

was John Dunlops zehnjähriger Sohn mit der Erfindung des Luftreifens zu tun hat,

wer diese Erfindung eigentlich 40 Jahre zuvor schon gemacht hat,

woher der wichtigste Rohstoff für den Reifenboom Anfang des 20. Jahrhunderts kommt,

welche ökologischen und sozialen Folgen die Reifenproduktion bis heute hat.

Bernhard Wörrle (Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Museum München)

Thilo Hofmann (Umweltwissenschaftler an der Universität Wien)

Boniface Mabanza (Entwicklungsexperte der KASA in Heidelberg)

Von Zeitgenossen wird John Dunlop als sympathischer und sozialer Mensch beschrieben. Aus der rasch expandierenden Reifenfirma mit seinem Namen steigt er schon bald wieder aus. "Ich brauchte eigentlich kein Geld", schreibt er in seinen Erinnerungen.Ob er damals auch die Gräueltaten dort wahnimmt, wo der Grundstoff seiner Reifen herkommt, ist nicht bekannt. Die Erfolgsgeschichte, die von ihm und dem Segen seiner Erfindung für die Menschheit seit über 100 Jahren erzählt wird, ist jedenfalls nur die halbe Geschichte.