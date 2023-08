ZeitZeichen

"Ich bin überzeugt, dass mein Gesicht mein Schicksal bestimmt hat" , sagte Joachim Ringelnatz einmal. Seine große, gekrümmte Nase, das hervorstechende Kinn, die mädchenhafte Frisur - das machte ihn in der Schule zum Außenseiter. Und vielleicht auch zu einem der humorvollsten deutschen Dichter, dessen Name heute in einem Atemzug mit Heinrich Heine genannt wird.

Dass Joachim Ringelnatz niemals den Mut verloren hat, ist bewundernswert. Als Hans Gustav Bötticher kommt er am 7. August 1883 in Wurzen zur Welt. Als junger Mann fährt er zur See, muss jedoch an Bord wieder Prügel und Spott aufgrund seines Andersseins ertragen. Ringelnatz dichtet, braucht aber zahlreiche Nebenjobs, um sich über Wasser zu halten. So arbeitet er als Wahrsagerin in einem Bordell oder hilft bei einem Hamburger Volksfest, Riesenschlangen zu tragen.