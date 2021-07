Zeitzeichen

Im Mai 1946 steht Joachim Peiper in Dachau vor einem US -Militärgericht. Der Prozess rollt das sogenannte Malmedy-Massaker auf. Am Ende wird der ehemalige Regimentskommandeur der Panzerdivision "Leibstandarte SS Adolf Hitler" zum Tode verurteilt - wegen "Tötung, Erschießung, Misshandlung und Folterung" unbewaffneter US -Kriegsgefangener.

Der 1915 in Berlin geborene Peiper macht im NS -Staat von Anfang an Karriere. Auf dem Nürnberger Reichsparteitag lernt er den SS -Reichsführer Heinrich Himmler kennen. Für ihn arbeitet Peiper drei Jahre lang als Adjutant. Gemeinsam inspizieren sie nicht nur die Konzentrationslager, sondern spielen zusammen auch Tennis.

Frauen und Kinder ermordet

Peiper, der seit Oktober 1934 Angehöriger der Waffen- SS ist, steigt rasch zum Sturmbannführer auf. Als Bataillonsführer nimmt er an den Panzerschlachten bei Charkow teil. Er geht ohne Rücksicht auf eigene Verluste brutal gegen den militärischen Gegner und die Zivilbevölkerung vor. Dörfer werden angezündet, Frau und Kinder ermordet.