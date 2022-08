Zeitzeichen

1960 entsteht die Filmkomödie "The Bellboy", "Hallo, Page". Jerry Lewis spielt die Hauptrolle und ist zudem für Drehbuch, Regie und Produktion verantwortlich. In dem Episodenfilm manövriert sich ein Hoteldiener fast wortlos von einer misslichen Situation in die nächste. Der Streifen ist eine Hommage an Stan Laurel. Lewis huldigt seinem Vorbild und Mentor.

Lange Pause nach einem Desaster

1972 wagt Jerry Lewis sich an ein Projekt, das durch sein Scheitern Filmgeschichte schreibt. Lewis dreht einen Holocaust-Film mit dem Titel "The Day The Clown Cried" ("Der Tag, an dem dem der Clown weinte"). Er selbst spielt einen deutschen Clown in einem Konzentrationslager, der jüdische Kinder zum Lachen bringt und in die Gaskammern begleitet.

Dieser Film wird nie gezeigt. Lewis schämt sich für seine Arbeit, hält den fast fertigen Film unter Verschluss. Die Idee, Komik und Holocaust zu verbinden, sei ihm entglitten, erklärt er später. Lewis zieht sich zurück. Erst 1983, rund zehn Jahre später, gibt es für ihn mit Martin Scorseses Film "The King of Comedy" ein Comeback auf der Kinoleinwand, an der Seite von Robert de Niro.