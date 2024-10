22.10.1964: Jean-Paul Sartre lehnt den Literaturnobelpreis ab

WDR Zeitzeichen. . 14:46 Min. . Verfügbar bis 23.10.2099. WDR 5.

Jean-Paul Sartre

Sartre

Sartre

Jean-Paul Sartre

Kommuniqué

Sartre

Jean-Paul Sartres

Sartre

Wie die Jury-Mitglieder der Schwedischen Akademie den Existenzialismus sehen,

wie sehr der Kalte Krieg in die Entscheidungen Sartres und des Nobelpreis-Komitees hineinspielt,

warum Sartre, seine Lebensgefährtin Simone de Beauvoir und Sartres Verleger, Robert und Claude Gallimard , gemeinsam in einem Auto die Flucht antreten,

und Sartres Verleger, Robert und , gemeinsam in einem Auto die Flucht antreten, warum Jean-Paul-Sartre einen Ruf als "großer Nein-Sager" hat.

Hans-Martin Schönherr-Mann, Professor für politische Philosophie an der Universität München

Hans-Martin Schönherr-Mann: Sartre. Philosophie als Lebensform. München 2005

Annie Cohen-Solal: Sartre 1905-1980. Aus dem Französischen von Eva Groepler. Reinbek 1988

Deidre Bair: Simone de Beauvoir. Eine Biographie. Aus dem Amerikanischen von Sabine Lohmann, Uda Strätling und Sonja Hauser. München 1990

Jean-Paul Sartre: Die Wörter. Aus dem Französischen von Hans Mayer. Frankfurt am Main 1980

Teresa Nentwig: Ein Preis wird vergeben, und ich lehne ihn ab. Jean-Paul Sartre, der Philosoph der Freiheit, nimmt sich die Freiheit, den Literaturnobelpreis abzulehnen. Transcript Verlag

Es ist ein Skandal, alsam 22. Oktober 1964 den Nobelpreis für Literatur ablehnt. Er selbst sagt dazu, er sehe nicht ein, dass ihn fünfzig ältere Herren, die schlechte Bücher schreiben, krönen sollten.schreibt dem Sekretär der Schwedischen Akademie, dass er nicht auf der Liste möglicher Nobelpreiskandidaten erscheinen möchte. Dies sei "keine Stehgreifentscheidung" schreibtacht Tage vor der Bekanntgabe. Der Sekretär aber weilt im Urlaub. Die Entscheidung der Jury ist bereits gefallen.Am 22. Oktober 1964 ist es so weit: Die Nachricht vom neuen Literaturnobelpreisträgergeht um die Welt. Wenig später folgt ein weiteresaus Stockholm mit der Bekanntgabe von Sartres Ablehnung.ist sich bewusst, dass 250.000 Kronen Preisgeld, damals umgerechnet 220.000 DM, viel Geld sind. Man hätte es, wie er eingesteht, für die Unterstützung von Bewegungen und Organisationen nutzen können. Er denkt da unter anderem an das Londoner Apartheid-Komitee.Elf Jahre später hatspektakuläre Ablehnung des Literaturnobelpreises ein Nachspiel. Presseagenturen berichten, dass eine briefliche Anfrage bei der Nobelstiftung eingegangen sei, ob er das Preisgeld doch noch erhalten könne.dementiert das nachdrücklich und hat den Brief wohl auch nicht selbst geschrieben. Das Geld ist den Statuten der Akademie entsprechend auch längst zurück in die Stiftung geflossen.Wenig später unterläuft Sartre seine Devise, Ehrungen durch Institutionen prinzipiell auszuschlagen. 1976 nimmt er die Ehrendoktorwürde der hebräischen Universität Jerusalem für sein Engagement gegen den Antisemitismus an.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Christoph VormwegRedaktion: Carolin Rückl und Frank ZirpinsTechnik: Christine Reinartz