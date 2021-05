Zeitzeichen

Instrumente zeigen Magnetpol an

Dabei bemerkt der Forscher, dass sie sich ganz in der Nähe des Magnetpols befinden müssten – zumindest deuten dies seine Instrumente an. Der 31-Jährige berechnet die vermutliche Lage des Pols und macht sich auf den Weg zu jenem Punkt, an dem die Magnetnadel keine Abweichung von der Lotrechten mehr anzeigen dürfte.

"Wir brachen am 27. Mai zu unserer Expedition auf" , notiert Ross später. Am 1. Juni 1831, um acht Uhr morgens, erreicht er mit seinen Männern das ersehnte Ziel: "Wir hätten uns gewünscht, dass ein so wichtiger Ort einen markanteren Charakter besessen hätte" , klagt James C. Ross mit Blick auf die öde arktische Landschaft.

Ein unscheinbarer Ort für eine große Entdeckung

Es gibt weder einen Berg aus Eisen, noch einen besonders großen Magneten. Das Erdmagnetfeld kommt schlicht senkrecht aus der Erde. "Das Interessante dabei war gewesen, dass es nichts Interessantes gab", erklärt der Dresdner Physiker Frank Stefani.

Aber James C. Ross kann mit einem sogenannten Dip Circle – eine Art senkrechtem Kompass – nachweisen, dass er den nördlichen Magnetpol gefunden hat: "Wir waren glücklich und wollten es bleiben, solange wir konnten."

Unter den allseitigen Glückwünschen hisst der Seefahrer die britische Flagge ins Eis und nimmt den Magnetpol samt angrenzendem Gebiet im Namen Großbritanniens und seiner Majestät King William des Vierten in Besitz.

Ein Pol auf Wanderschaft

Was James C. Ross noch nicht weiß: Der nördliche Magnetpol wandert einige hundert Meter pro Tag. "Ein paar Tage später wäre der wahrscheinlich irgendwo im Wasser gewesen ", erklärt Physiker Stefani. Seit seiner Entdeckung durch Ross hat sich der Pol mehrere tausend Kilometer weiter bewegt. Mal geradeaus, mal mit Haken, torkelt er zwischen Nordamerika und Russland.

Warum? Das weiß bis heute niemand so genau. Trotz aufwendiger Experimente und hoch präziser Satelliten-Vermessung sind die Entstehung des Erdmagnetfeldes und der wandernde Pol im Norden ein Rätsel.