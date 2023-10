09.10.1978: Der belgische Chansonnier Jacques Brel stirbt

WDR Zeitzeichen. . 14:35 Min. . Verfügbar bis 09.10.2099. WDR 5.

Dr . Jens Rosteck (Musikwissenschaftler und Brel-Biograph)

. Jens Rosteck (Musikwissenschaftler und Brel-Biograph) Jens Rosteck: "Brel. Der Mann, der eine Insel war" (mare Verlag, Hamburg, 2016)

Olivier Todd: "Jacques Brel – ein Leben. Biographie" (Achilla Presse, Hamburg, 1997)

Er verspricht der Geliebten Perlen aus Regen aus Ländern, in denen es nie regnet. Und er will der Schatten ihres Hundes sein." wird in Frankreich immer wieder zum schönsten "" gekürt. Keiner singt so ergreifend von Sehnsucht und Zärtlichkeit, von der Zerbrechlichkeit der Liebe, der Trauer über den Verlust. Aberkann auch ätzend und grob sein, bissig, sarkastisch oder bösartig. Dabei hält er dem Publikum den Spiegel vor.Er ist ein Getriebener, der es nirgendwo lange aushielt, der jedes Projekt abbricht, wenn es zu erfolgreich wird.hetzt rastlos um die Welt, betrügt jede Frau mit einer anderen. Diese Intensität und Unberechenbarkeit ist es, die er auch auf die Bühne bringt.Fürist klar:Seine größte Sorge ist es, vor seiner Zeit zu "verfriedhofen". Das hat er geschafft:stirbt am 9. Oktober 1978 mit nicht einmal 50 Jahren an Lungenkrebs.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Christiane KopkaRedaktion: Matti HesseTechnik: Theo Kramer