ZeitZeichen

"Ich war von einem sonderbaren Zauber gepackt. Ich kaufte mir ein weiteres Ticket, um den Film noch einmal zu sehen. Dieses Mal fühlte ich, wie meine Vorstellungskraft auf der Leinwand Gestalt annahm. Könnte das Wirklichkeit werden? Könnten wir, die Söhne Indiens, jemals indische Bilder auf der Leinwand sehen?" Dadasaheb Phalke

Filmpionier gegen den Rat der Freunde

Der indische Filmpionier Dadasaheb Phalke

Dadasaheb Phalke stört es, dass in Bombays Kinos nur ausländische Filme gezeigt werden. Er besorgt sich eine Kamera und beschließt, selbst einen Film zu drehen - obwohl ihn sogar seine besten Freunde für verrückt erklären. Seinen Stoff nimmt er aus dem indischen Nationalepos "Mahabharata".

Die Legende über den aufrechten König Harishchandra ist in Indien äußerst beliebt. So wird Phalkes Stummfilm "Raja Harishchandra" auch deshalb ein Erfolg, weil er zum ersten Mal eine Geschichte im Kino zeigt, die dem indischen Publikum vertraut ist.

Geburtsstunde der indischen Filmindustrie

Schon die erste öffentliche Vorstellung am 3. Mai 1913 im Coronation Cinema in Bombay stößt auf so viel Begeisterung, dass schnell weitere Kopien angefertigt werden. Die Vorführung gilt als Beginn der indischen Filmindustrie, die schnell wächst und heute von der Anzahl der produzierten Filme her als größte der Welt gilt.

Europäer und Amerikaner ohne Interesse am indischen Publikum

Die Form, mythologische Stoffe in filmischer Form aufzubereiten, erweist sich als außerordentlich populär und erschließt ein Publikum, an dem die amerikanischen und europäischen Filmindustrien auch gar nicht so wahnsinnig interessiert ist, erklärt Vinzenz Hediger, Professor für Theater-, Film und Medienwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt.